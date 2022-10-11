С 11 октября в Днепропетровской области вводят режим тотальной экономии электроэнергии после того как сегодня Россия снова ударила по объектам энергоинфраструктуры.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко в своем телеграм-канале.

"Россияне попали ракетами по энергетической инфраструктуре в Павлоградском и Каменском районах. Есть серьезные разрушения. Многие населенные пункты остались без света", – написал он.

"В области вводится режим тотальной экономии электроэнергии, чтобы могли работать больницы, транспорт и другая важная социальная инфраструктура", – добавил губернатор.

Ранее мы также писали, что в результате вчерашних ракетных ударов по Днепропетровской области пострадала критическая инфраструктура, жилые кварталы и остановки. 80 тысяч жителей области остались без света.

Война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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