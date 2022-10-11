Кабмин просит украинцев и сегодня ограничить потребление электроэнергии вечером
Правительство просит украинцев и сегодня, 11 октября, ограничить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм-канале.
По его словам, в час пик нежелательно включать энергоемкие приборы: электроплиты, электрочайники, электроинструменты, обогреватели и кондиционеры, духовки и утюги, микроволновые печи, кофеварки, стиральные и посудомоечные машины.
Напомним, после массированной ракетной атаки вчера Офис президента призвал украинцев ограничить потребление электричества. Позже с такой просьбой выступил и Владимир Зеленский.
Сегодня ДТЭК опубликовал график веерных отключений в Киеве, который будет применяться в случае заявок от Укрэнерго.
Также сообщалось, что во Львове второй день подряд проблемы с электричеством. Там сегодня ракеты повторно попали в две электроподстанции.
Вместе с тем, в Харькове сегодня без света могут оказаться три района.
А в Хмельницком анонсировали веерные отключения электроэнергии. Света не будет по два часа в день.
Война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.