Во вторник, 11 октября, в Харькове без электроэнергии частично могут остаться потребители в Киевском, Салтовском и Индустриальном районах.

Об этом сообщает Харьковоблэнерго.

Обещают, что отключение света продлится до 16.00.

Отмечается, что это делается для стабилизации энергосистемы Украины.

Напомним, ранее ДТЭК опубликовал график веерных отключений в Киеве, который будет применяться в случае заявок от Укрэнерго.

Вместе с тем, накануне Владимир Зеленский обратился к украинцам с просьбой экономить электроэнергию в вечернее время.

Сегодня, как сообщалось, из-за ракетного удара 30% жителей Львова остались без света.

Война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.

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