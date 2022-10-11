Во Львовской области, во вторник, 11 октября, ракеты повторно попали в две электроподстанции, которые подверглись обстрелам вчера.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в эфире телемарафона.

По словам губернатора, электроподстанции полностью уничтожены.

Напомним, после попадания в электроподстанцию накануне во Львове 90% города осталось без электричества. после ракетных обстрелов.

Сегодня мэр Львова Садовой рассказал, что россияне ударили снова по объектам энергетики Львовщины.

После чего он уточнил, что из-за ракетного удара 30% жителей Львова остались без света. Также Садовой попросил горожан запастись водой.

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