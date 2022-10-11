Владимир Зеленский призвал ввести санкции против энергетического сектора РФ в ответ на массированные удары по Украине.

Призыв прозвучал по время выступления президента на видеоконференции лидеров стран G7.

Зеленский заявил, что РФ намеренно уничтожает энергетику Украины, и это необходимо остановить. По его словам, восьмой пакет санкций "не стал наказанием для России", которая начала новый этап эскалации.

"Нужно сломать стабильность российских доходов от торговли нефтью и газом. Нужна ценовая стена для экспорта нефти и газа из России. Ноль прибыли для государства-террориста", - сказал он.

Также Зеленский считает, что Россия должна быть полностью изолирована и наказана за "референдумы" на захваченных территориях Украины и их аннексию.

Он сообщил, что за сегодняшнее утро РФ выпустила по территории Украины 28 ракет. Также применялись десятки беспилотников разных типов.

"Каждые 10 минут я получаю сообщения о применении противником иранских "Шахидов". Как пример, за час этого утра: 5:01 сбит "Шахид" над Черным морем, 5:11 - еще один сбит, 5:13 - еще один, 5:28 - снова "Шахид", 5:30 - еще "Шахид", 5:36, 5:39, снова "Шахиды". И так каждый час", - рассказал он.

Кроме того во время выступления Зеленский повторил свое заявление о том, что с нынешним президентом России не может быть никаких переговоров.

"В настоящее время у нас нет возможности для дипломатии, поскольку лидер России верит только в террор", — произнес Зеленский.

На днях на встрече лидеров Европейского политического сообщества Зеленский уже отвергал возможность переговоров с РФ.

Между тем в мире все громче говорят о переговорах по поводу прекращения войны в Украине. "Страна" анализировала, почему.