Новый пакет санкций Евросоюза против России уже разрабатывается.

Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Твиттере.

По его словам, пакет может включать в себя конфискацию российских активов, запрет на продажу имущества и другие моменты, которые рассматривались в предыдущих раундах.

Также в этом пакете могут быть санкции против Беларуси.

Как писала "Страна", новые санкции ЕС позволят наказывать лица и компании из третьих стран, помогающие РФ обходить ограничения.

При этом по мнению премьера Эстонии, у Евросоюза почти не осталось, на что накладывать санкции против РФ.

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