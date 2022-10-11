Половина потребителей города Хмельницкого осталась без света.

Об этом сообщает мэр Хмельницкого Александр Симчишин на своем Телеграм-канале.

Власти Хмельницкого сообщают, что отключение электроэнергии в областном центре носит не плановый характер, а связано с перенапряжением на объектах инфраструктуры.

Если в течении часа электроэнергию не восстановят, возможно отключение воды.

Напомним, ранее в Винницкой области ввели режим тотальной экономии электроэнергии, а перед этим стало известно, что аналогичный режим экономии вводят и в Днепропетровской области. В то же время сегодня в Киеве и области начались веерные отключения электроэнергии.

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Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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