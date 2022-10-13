Эстония, которая поддержала заявку Украины на вступление в НАТО, утвердила новый пакет военной помощи для Украины. Об этом сказала премьер Эстонии Кая Каллас.

В новые пакет военной помощи войдут зимнее снаряжение, вооружение и боеприпасы. Доставить пообещали быстро.

"Давайте все ускорим нашу помощь, чтобы украинцы могли освободить свои территории. Это путь к миру", - написала Каллас в Twitter.

Как писала "Страна", Украина просит у Запада артиллерию, РСЗО и ПВО.

Напомним, Европейский Союз пообещал Украине помочь с подготовкой к зиме.

Война в Украине продолжается уже 232-й день. "Страна" следит за самыми важными новостями 13 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 231-го дня войны с РФ. Таких массированных ракетных атак, как в понедельник и вторник вчера, не было, хотя отдельные прилеты имели место. Продолжаются проблемы со светом. Из-за нехватки мощностей были аварийные и веерные отключения в Тернополе, Хмельницком, Виннице. В Киеве из-за дефицита энергомощностей многие потребители сидят без света по вечерам.

Из-за перебоев с электричеством отключилась Национальная автоматизированная информационная система, и в МВД приостановили выдачу прав, а также регистрацию авто.

В ЕС и США вчера сформулировали, что ответом на беспрецедентную ракетную атаку России по городам и инфраструктуре Украины будет усиленная поставка средств ПВО.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об ударах РФ и отключениях света.