Европейский Союз пообещал Украине помощь в подготовке к зиме.

Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель в речи, которую публикует сайт Европейского совета.

"Евросоюз по-прежнему твёрдо привержен поддержке Украины в политическом, финансовом, военном и гуманитарном аспектах, а также в плане её восстановления и удовлетворения потребностей в ходе подготовки к зиме", — сообщил Мишель.

Также он отреагировал на ракетные удары по территории Украины.

"Я самым решительным образом осуждаю ужасающие и неприемлемые удары, которые Россия нанесла по Киеву и по всей Украине. Искренние соболезнования семьям жертв этих неприемлемых актов преднамеренного насилия. Неизбирательное нанесение ударов по гражданским лицам является военным преступлением. Я напоминаю о твердой приверженности Европейского совета ответственности: виновные будут привлечены к ответственности. То, что Кремль прибегает к этой тактике, свидетельствует лишь о его собственном растущем отчаянии", - заявил еврочиновник.

Ранее президент США Джо Байден осудил ракетные удары России по Украине и заверил, что будет поддерживать Киев.

"Страна" разбиралась, что означает самая масштабная ракетная атака России за все время войны.