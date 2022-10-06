В этом месяце в Украине переведут часы с летнего на зимнее время. Традиционно это произойдет в последние выходные октября.

30 октября в 4 утра стрелки переведут на один час назад. Это значит, что в воскресенье можно будет поспать на час дольше.

Верховная Рада уже не раз пробовала отказаться от сезонных переводов часов дважды в год стрелками, чтобы остаться на зимнем времени. В частности, в 2020-м году идею отказаться от возврата на летнее время озвучивал спикер парламента Руслан Стефанчук.

Но инициативу единого времени в итоге заморозили, так что часы переводят и в этом году.

По разным данным, к хронологической смене распорядка дня на 1 час человек может привыкать от нескольких недель до полутора месяцев. В это время может наблюдаться повышенная утомляемость, рассеянность внимания.

Это было одним из аргументов отмены перевода часов. Еще один - отсутствие экономической целесообразности. Если когда-то давно перевод стрелок увеличивал световой день и значительно экономил электроэнергию, сейчас электроэнергия расходуется круглосуточно и такие манипуляции позволяют сэкономить около 3% электричества, что не является существенным.

К тому же планировалось, что перевод часов отменили в ЕС, однако этого до сих пор не сделали.