Сегодня ночью, с субботы на воскресенье, 27 марта, Украина перейдет на летнее время.

В последнее воскресенье марта в 3:00 мы переводим стрелки на один час вперед.

Для того, чтобы перевести время, конечно, не нужно просыпаться в три часа ночи. Переведите часы вечером, перед тем, как будете ложиться спать. А вот гаджеты - телефоны, планшеты, компьютеры и ноутбуки время переведут автоматически. Убедитесь, что включена функция автоматического перехода на летнее/зимнее время. Для этого достаточно использовать часовой пояс и время сети интернет.

На компьютере то же самое. Если установлен нужный нам часовой пояс, переход на летнее время произойдет самостоятельно.

В нашем отдельном материале — как подстроить биологические часы под переход на летнее в Украине в 2022 году.