В последнее воскресенье марта, согласно постановлению Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины", украинцы переведут стрелки своих часах на летнее время, то есть на час вперед. В этом году это произойдет 27 марта в 03:00 утра.

А в последнее воскресенье октября часы переведут на час назад.

В марте прошлого года депутаты Верховной Рады инициировали отмену перехода на летнее время, аргументируя это тем, что такой перевод часов негативно влияет на биологические ритмы человека, а экономическая целесообразность перевода никогда не была доказана. Но окончательное решение так и не было принято, документ был отправлен на доработку.

В последнее время перевод времени становился причиной дискуссий не только в нашей стране, но и в странах Евросоюза. Уже с 2021 года его хотели отменить совсем, но, учитывая, что эти страны находятся в трех часовых поясах, к общему решению пока так и не пришли.

Исходя из этого, уже в конце месяца, украинцам придется вставать на час раньше, и, вместе с механическими, переводить еще и биологические часы.