США осуждают сегодняшние ракетные удары России по территории Украины, в том числе по Киеву.

Об этом говорится в заявлении президента Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.

"В результате этих атак погибли и получили ранения гражданские лица, а также уничтожены объекты, не преследующие военных целей. Они еще раз демонстрируют крайнюю жестокость незаконной войны Путина против украинского народа. Мы приносим наши соболезнования семьям и близким тех, кто сегодня был бессмысленно убит, а также наши наилучшие пожелания выздоровления раненым", - говорится в тексте заявления.



Байден добавил, что нападения только еще больше укрепляют приверженность США народу Украины столько, сколько потребуется. Вместе с их союзниками и партнерами США пообещали продолжать возлагать на Россию "издержки за ее агрессию, привлекать Путина и Россию к ответственности за ее зверства и военные преступления и оказывать поддержку, необходимую украинским силам для защиты своей страны и своей свободы".



"Мы вновь призываем Россию немедленно прекратить эту неспровоцированную агрессию и вывести свои войска с Украины", - резюмировал Байден.





Между тем посольство США призвало своих находящихся в Украине граждан покинуть территорию страны как только это будет безопасно.

Ранее "Страна" разбиралась, что означает самая масштабная ракетная атака России за все время войны.