Российские корабли с "Калибрами" перезарядились и вышли в Черное море. В Астрахани готовится взлет авиации, сообщил губернатор Николаевской области Виталий Ким.

"Гипотетически еще могут быть удары, следите за сообщениями о воздушной тревоге, не пренебрегайте мерами безопасности", - заявил он.

Также он призвал жителей области ограничить потребление электричества в вечернее время. Он призвал не удивляться тому, что "будет темно в городе, немного будет меньше троллейбусов".

Напомним, "Укрэнерго" призывает киевлян экономить электричество по вечерам и вводит график аварийных отключений. Офис президента также призвал украинцев ограничить потребление электричества сегодня вечером.

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