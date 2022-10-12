Список желаний Украины в области вооружений включает реактивные системы залпового огня (РСЗО), артиллерию и противовоздушную оборону в качестве текущих приоритетов.

Об этом говорится в материалах, предоставленных министрам обороны на заседании Контактной группы по обороне Украины ("Раммштайн-6"), которые получил CNN.

В разделе "Реактивные системы залпового огня" говорится, что Украине нужны "дополнительные системы РСЗО и боеприпасы стандарта НАТО".

В информационном листке говорится, что в разделе артиллерии Киеву требуется больше артиллерийских орудий для буксируемых гаубиц, самоходных гусеничных гаубиц и нестандартных колесных гаубиц, а также большое количество "дополнительных 155-мм, 152-мм и 122-мм боеприпасов".

Третьим приоритетом является "противовоздушная оборона", включая ракеты для нынешних украинских систем ПВО средней дальности С-300 и СА-11.

В списке также говорится, что Украине необходим "переход на эшелонированные системы ПВО западного производства" и "дополнительные западные и советские системы SHORAD".

Другие перечисленные приоритеты включают радары, береговую оборону, танки и средства радиоэлектронной борьбы.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин перед началом встречи в формате "Рамштайн" заявил, что общий объем военной помощи США Киеву с момента начала российского вторжения достиг 16,8 млрд долларов.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече "Рамштайн" призвал страны Альянса предоставить Украине больше средств и систем ПВО. Он назвал усиление противовоздушной обороны Украины приоритетом НАТО.

Ранее мы писали, что сегодня, 12 октября, в минобороны Нидерландов заявили, что поставят Украине ракеты противоракетной и противовоздушной обороны стоимостью более 15 миллионов евро.

Также мы публиковали перечень вооружения от Пентагона, которое войдет в новый пакет военной помощи Украине.