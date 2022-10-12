Нидерланды поставят Украине ракеты противоракетной (ПРО) и противовоздушной (ПВО) обороны стоимостью более 15 миллионов евро.

Об этом сообщается в заявлении на официальном сайте министерства обороны страны.

"Нидерланды поставят ракеты для дальнейшего укрепления противовоздушной и противоракетной обороны Украины. Поставка ракет стоимостью более 15 миллионов евро осуществляется в свете недавних ударов России по Украине", - говорится в заявлении.

В минобороны добавили, что "атаки России укрепляют уверенность правительства в том, что на них можно ответить только непоколебимой поддержкой Украины и ее народа. Нидерланды не боятся РФ и будут продолжать поддерживать Украину".

Ранее мы писали, что сегодня, 12 октября, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что три обещанные немецкие системы ПВО IRIS-T будут поставлены Украине в следующем году.

При этом глава минобороны ФРГ подтвердила, что одна IRIS-T уже доставлена в Украину.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса предоставить Украине больше средств и систем ПВО. Он назвал усиление противовоздушной обороны Украины приоритетом НАТО.