Три обещанные немецкие системы ПВО IRIS-T будут поставлены Украине в следующем году - глава Минобороны ФРГ
Три немецких системы ПВО IRIS-T, которые Германия обещала передать Украине, будут поставлены в нашу страну в следующем году.
Об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, пишет Deutsche Welle.
Она также подтвердила, что одна IRIS-T уже доставлена в Украину.
Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский ожидает прогресса в поставках Украине ПВО и противоракетного оружия
Также Financial Times писала, что массированные ракетные удары России показали, что Украине не хватает ПВО.
Вместе с тем, мы рассказывали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече "Рамштайн" в среду, 12 октября, заявил, усиление украинской ПВО станет приоритетом НАТО.
Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.
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