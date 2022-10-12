Три немецких системы ПВО IRIS-T, которые Германия обещала передать Украине, будут поставлены в нашу страну в следующем году.

Об этом заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, пишет Deutsche Welle.

Она также подтвердила, что одна IRIS-T уже доставлена в Украину.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский ожидает прогресса в поставках Украине ПВО и противоракетного оружия

Также Financial Times писала, что массированные ракетные удары России показали, что Украине не хватает ПВО.

Вместе с тем, мы рассказывали, что генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече "Рамштайн" в среду, 12 октября, заявил, усиление украинской ПВО станет приоритетом НАТО.

Война в Украине продолжается уже 231-й день. "Страна" следит за главными новостями 12 октября в обновляемом онлайне.

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