Украине не хватает систем ПВО, это показали вчерашние ракетные удары России.

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного западного чиновника.

По словам источника, массированная ракетная атака России показала слабость противовоздушной обороны в украинской армии.

Он предположил, что массированные атаки целей в крупнейших городах Украины могут чаще ставить Киев перед выбором "между развертыванием своих скудных систем ПВО для защиты городов или их использованием для продвижения контрнаступления на линии фронта".

В последнее время военное руководство Украины "перебросило значительную часть подобных систем на передовую".

Отметим, что о недостаточном количестве систем ПВО вчера заявлял и главком ВСУ Валерий Залужный.

"Мы вынуждены отражать эти атаки, применяя вооружение советских времен, которое к тому же имеется в недостаточном количестве", - написал Залужный.

Вчера, после разговора с Зеленским, президент США Джо Байден заявил, что Украине поставят новые системы ПВО.

Война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, что означает самая масштабная ракетная атака России за все время войны.