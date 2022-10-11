Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18:00 11 октября. Россия продолжает наносить ракетные удары по Украине, однако многие ракеты были сбиты ПВО.

Сводка появилась в Фейсбуке.

В течение текущих суток оккупанты вновь нанесли массированный ракетный удар, применили по нашей стране почти 30 крылатых ракет, нанесли семь авиационных ударов и совершили около 25 обстрелов из реактивных систем залпового огня. 32 воздушные цели были уничтожены подразделениями противовоздушной обороны Украины по разным направлениям. Это 21 крылатая ракета и 11 беспилотных летательных аппаратов.

В результате массированного ракетного удара пострадала инфраструктура более десяти населенных пунктов во Львовской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях. Ночью враг задействовал восемь иранских ударных БПЛА, пытаясь нанести ущерб объектам критической инфраструктуры в Николаевской области. Все эти беспилотники уничтожены силами противовоздушной обороны ВСУ.

Противник совершал обстрелы из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов:

на Северском направлении – Тимоновичей и Янжуловки Черниговской области;

– Тимоновичей и Янжуловки Черниговской области; на Слобожанском направлении – Сотницкого Казачка, Одноробовки, Уд, Ветеринарного и Казачьей Лопани;

– Сотницкого Казачка, Одноробовки, Уд, Ветеринарного и Казачьей Лопани; на Краматорском направлении – Райгородока, Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Нового, Новолюбовки, Ямполевки, Торского и Спорного;

– Райгородока, Новоегоровки, Грековки, Макеевки, Нового, Новолюбовки, Ямполевки, Торского и Спорного; на Бахмутском направлении – Веселого, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Отрадовки, Опросного, Майорска и Нью-Йорка;

– Веселого, Белогоровки, Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Отрадовки, Опросного, Майорска и Нью-Йорка; на Авдеевском направлении – Бердичей, Авдеевки, Каменки, Первомайского, Водяного, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки;

– Бердичей, Авдеевки, Каменки, Первомайского, Водяного, Невельского, Красногоровки, Марьинки и Новомихайловки; на Новопавловском и Запорожском направлениях – Успеновки, Нескучного, Полтавки, Угледара, Железнодорожного, Малиновки, Волшебного и Белогорья.

В Южнобугском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших подразделений для сдерживания контрнаступления по всей линии столкновения. Под огнем оказались более 20 населенных пунктов. Среди них - Давыдов Брод, Новая Каменка, Благодатовка и Широкое.

За текущие сутки подразделения ВСУ отразили атаки врага у Николаевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Майорска и Первомайского.

В Запорожской области за предыдущие дни ВСУ поразили зенитный ракетный комплекс С-300, до десяти единиц военной техники и около 60 военнослужащих РФ. Авиация ВСУ в течение текущих суток нанесла два удара по районам сосредоточения вооружения и военной техники противника. Ракетные войска и артиллерия поразили один пункт управления, девять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, пять систем противовоздушной обороны и четыре склада с боеприпасами.

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Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, что означает самая масштабная ракетная атака России за все время войны.