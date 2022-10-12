В Украину прибыли четыре ракетных системы залпового огня HIMARS, обещанные ранее США.

Об этом сообщил в Твиттере министр обороны Украины Алексей Резников.

"4 дополнительных HIMARS от наших американских партнеров прибыли! Я благодарен Джо Байдену, Ллойду Остину и американскому народу. Время HIMARS: хорошее время для украинцев и плохое время для оккупантов. Отличные новости в преддверии Ramstein 6, где я буду завтра. Дальше будет больше", - написал Резников.

Ранее в Белом доме пообещали, что первые два зенитных ракетных комплекса ПВО NASAMS прибудут на Украину "в ближайшем будущем".

Между тем война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, что означает самая масштабная ракетная атака России за все время войны.