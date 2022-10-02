Советник Офиса президента Алексей Арестович намекнул, что обещанные только в ближайшие полтора года 18 дополнительных "Хаймарсов", на самом деле могут уже быть на фронте.

"Напоминаю всем, что когда говорят, что оружие будет поставлено, это означает, что оно, как правило, уже здесь, либо в пути. Это общая информационная политика такая, ее никто особо не скрывает. Поэтому когда сказали, что 18 "Хаймарсов" придет в течение полутора лет, все знающие люди посмеялись. Это значит, что они уже стреляют, скорее всего", - заявил Арестович в эфире ютуб-канала Юрия Романенко.

Ранее мы приводили мнение представителя Пентагона, заявившего Bloomberg, что на отправку в Украину 18 новых установок "Хаймарс" уйдут "долгие годы".

После чего Давид Арахамия подтвердил информацию о том, что выделенные в последнем пакете помощи США 18 HIMARS будут передаваться Украине только по мере производства, в срок от 6 месяцев до двух лет.

Война в Украине продолжается уже 221-й день. "Страна" следит за происходящим 2 октября в обновляемом материале.

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