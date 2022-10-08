Россияне, которые бегут от мобилизации, могут стать "оружием в гибридной войне России".

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на неформальном саммите лидеров ЕС.

"Россия использует различные элементы как оружие против нас. Энергетику мы уже видели, а миграция - следующее оружие", - сказала Каллас.

Она напомнила, что во время миграции россияне "склонны прибывать в страны, где уже есть русское меньшинство".

"Если сейчас эти люди приезжают в Эстонию и Латвию, то русское меньшинство растет, и Россия дальше говорит: мы должны "освободить" их. Это все - часть более широкой империалистической картины, и мы с большой настороженностью к этому относимся", - объяснила она.

Напомним, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что их страна не будет предоставлять убежище россиянам, которые хотят избежать частичной мобилизации.

Также мы писали, что министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу считает, что подрыв Крымского моста произошел по приказу Киева - и рад этому обстоятельству.

Война в Украине идет уже 227-й день. "Страна" следит за главными новостями 8 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 226-го дня войны с РФ. ВСУ продолжают наступать на восток от Купянска. При этом российские силы в значительной степени потеряли связь между Сватово и Кременной.

На юге, в Херсонской области, украинские военные пошли в новое наступление по правому берегу Днепра.

Практически ежедневным ударам в последнее время подвергается Запорожье. Силы РФ ракетами и дронами продолжают атаковать Николаев, Харьков, Никополь.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 6 октября.