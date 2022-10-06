На границе России и Эстонии скопились огромные очереди, преимущественно из украинских беженцев. Украина выясняет подробности и держит вопрос на особом контроле.

Об этом сообщает спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в Twitter.

По словам Николенко, посольство Украины в Эстонии сотрудничает с компетентными органами по выяснению ситуации на границе.

"Вопрос выезда украинцев из России находится на особом контроле МИД и других причастных государственных органов Украины", – отметил Николенко.

Ранее власти Эстонии заявляли, что на границе с Россией возникла чрезвычайная ситуация из-за того, что российские пограничники блокируют пропуск украинцев. Сообщается о тысячах беженцах на границе.

В Эстонии отмечают, что пограничная служба быстро обслуживает украинцев, однако Россия пропускает всего несколько человек в день. При этом часть беженцев пересекает границу пешком, поэтому вынуждена ночевать на улице.

Местные издания со ссылкой на волонтеров и очевидцев сообщают, что в очередях умерли несколько человек. Россия не объясняет причины долгих проверок на границе и задержек.

Сообщалось также, что Россия также блокирует выезд украинцев в ЕС на границе с Латвией.

Также в РФ на границе с Казахстаном развернули мобилизационный пункт, чтобы не выпускать подлежащих призыву мужчин.

Кроме того, мы писали, что в Камбине ранее сообщали, что около 1,5 миллиона украинцев находятся в РФ и не могут вернуться на родину.