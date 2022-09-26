В Украину из России не могут вернуться около 1,5 млн граждан нашей страны, большинство из них - женщины и дети.

Об этом заявила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в ходе мероприятий на полях Генассамблеи ООН, сообщает пресс-служба Кабмина.

Она сказала, что родные не могут установить с ними связь.



"Сегодня как никогда важно использовать все имеющиеся международные инструменты защиты основных прав человека и удвоить наши совместные усилия, чтобы не допустить насильственную эксплуатацию украинских граждан", - подчеркнула она.



Стефанишина добавила, что еще до начала полномасштабной войны Украина была интегрирована в европейские механизмы предотвращения торговли людьми, а сейчас наращивает сотрудничество с институтами Евросоюза по противодействию подобным преступлениям.

Напомним, ранее Верещук рассказала, сколько украинок остаются в российском плену.

Война в Украине продолжается уже 215-й день. "Страна" следит за происходящим 26 сентября в своем обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, может ли Путин применить ядерное оружие в войне с Украиной.