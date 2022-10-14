В рамках следующего пакета помощи Украине в размере 725 млн долларов США направят боеприпасы и бронемашины Humvee.

Об этом пишет Reuters.

По словам американских чиновников, этот пакет помощи будет объявлен в пятницу. В то же время они отметили, что время объявления, содержание и стоимость пакета могут изменяться до последней минуты.

Один из чиновников отметил, что, несмотря на то, что пакет не будет включать средства для отражения массированных ракетных ударов, однако он был разработан с целью усиления способности Украины дать отпор России в контрнаступлении.

Боеприпасы и техника будут отправлены с использованием президентского решения о сокращении вооружений (PDA). Это позволит доставить все в Украину уже в ближайшие дни после объявления.

Напомним, ранее Эстония утвердила новый пакет военной помощи для Украиныв, него войдут зимнее снаряжение и боеприпасы.

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