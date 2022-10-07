Президент Украины Владимир Зеленский записал вечернее видеообращение в пятницу, 7 октября.

Главное из заявлений президента:

Сообщил, что за эту неделю ВСУ освободили 776 кв. км территории и 29 населенных пунктов на востоке, в том числе 6 - в Луганской области. Всего в этой операции освобождены 2434 кв. км территории и 96 населенных пунктов. Рассказал, что хорошие результаты у ВСУ и на юге страны, но подробности сообщать не стал. Сообщил, что подписал указ о признании четырех островов Курильской гряды японской территорией, которая находится под оккупацией РФ. Сказал, что освобождение всех оккупированных Россией территорией, - это вопрос времени. Рассказал о своем участии в заседании Европейского совета. Сообщил, что поблагодарил европейских лидеров за восьмой санкционный пакет.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский вновь отверг возможность переговоров с РФ на данном этапе. С такой позицией он выступил на встрече лидеров Европейского политического сообщества.

Также "Страна" сообщала, что в Евросоюзе приняли решение о выделении для Украины 2 миллиарда евро финансовой помощи.

Война в Украине идет уже 226-й день. "Страна" следит за главными новостями 7 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 225-го дня войны с РФ. После освобождения Лимана ожидается наступление ВСУ на Сватово и Кременную в Луганской области, но пока на этих участках относительное затишье. Россияне атакуют на Бахмутском и Донецком направлении.

Вчера РФ ударила ракетами по Запорожью. Пострадали объекты инфраструктуры и многоэтажные жилые дома. Сообщалось о трех погибших и 10 раненых. Также был ракетный удар по Хмельницкой области. Дроны атаковали Харьков.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает об итогах дня 6 октября.