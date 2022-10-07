Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии "Стране" опроверг информацию о том, что Владимир Зеленский уже принял решение посетить саммит G20 в Индонезии в ноябре.

"Нет, окончательное решение еще не принято", – сказал Никифоров "Стране".

Как мы сообщали, издание The National со ссылкой на посла Индонезии в ОАЭ Хусина Багиса написало, что Владимир Зеленский и Владимир Путин согласились посетить саммит G20 в Индонезии в ноябре.

"Оба согласились. Ситуация непростая из-за войны между Украиной и Россией", - сказал посол.

По словам Багиса, материально-техническая подготовка к приему двух президентов уже идет.

Мы также писали, что вчера президента США Джо Байдена спросили, возможна ли его встреча с Владимиром Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" на Бали. На это он ответил: "Посмотрим".

А Владимир Путин ушел от прямого ответа на вопрос о своем участии в саммите G20 на Бали. "Посмотрим, как будут идти дела", - заявил президент России.