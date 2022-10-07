В Белом доме отказались комментировать слова президента США Джо Байдена относительно возможной встречи с российским лидером Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки".

"Мне нечего вам проанонсировать", - сказала на брифинге пресс-секретарь администрации США Карин Жан-Пьер журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

Саммит G20 пройдет 15-16 ноября на Бали. Президент России приглашен на этой мероприятие. Пока Кремль не сообщал, будет ли российский лидер присутствовать на саммите и прорабатывался ли его возможный контакт с президентом США.

Между тем накануне Джо Байдена спросили, возможна ли его встреча с Владимиром Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" на Бали. На это он ответил: "Посмотрим".

В таком же духе высказался и Владимир Путин. Он ушел от прямого ответа на вопрос о своем участии в саммите G20 на Бали. "Посмотрим, как будут идти дела", - заявил президент России.