Владимир Зеленский и Владимир Путин согласились посетить саммит G20 в Индонезии в ноябре.

Об этом сообщает The National со ссылкой на посла Индонезии в ОАЭ Хусина Багиса.

"Оба согласились. Ситуация непростая из-за войны между Украиной и Россией", - сказал посол.

По словам Багиса, материально-техническая подготовка к приему двух президентов уже идет.

"Мы решаем, в каких гостиницах их разместить: одна для Путина и одна для Зеленского", - сообщил он, имея в виду необходимость избегать напряжения, поселяя политиков слишком близко друг к другу.

Ни украинское, ни российское министерства иностранных дел пока не ответили на просьбу The National официально подтвердить намерение президентов посетить встречу на Бали. которая состоится 15 и 16 ноября.

Как писала "Страна", вчера президента США Джо Байдена спросили, возможна ли его встреча с Владимиром Путиным в рамках саммита "Большой двадцатки" на Бали. На это он ответил: "Посмотрим".

Владимир Путин ушел от прямого ответа на вопрос о своем участии в саммите G20 на Бали. "Посмотрим, как будут идти дела", - заявил президент России.