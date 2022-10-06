Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров объяснил слова Владимира Зеленского о превентивном ударе по России.

По его словам, президент не призывал использовать ядерное оружие против РФ.

"Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции", - заявил он.

Напомним, Зеленский призвал совершить превентивный удар по РФ в случае ядерной угрозы со стороны России, а не "ждать ядерных ударов России". Об этом он сказал во время видеоинтервью Институту Лоуи в Австралии. Отметим, что Зеленский в своем заявлении о превентивных ударах не уточнял, идет ли речь именно о ядерных ударах.

В Кремле отреагировали на призыв Владимира Зеленского нанести превентивный ядерный удар по России.

"На это должны обратить внимание все страны мира. А США, Британия и страны ЕС - особое внимание", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Также на слова президента Украины отреагировал МИД РФ, назвав Зеленского неуравновешенным.