В пятницу, 14 октября, в Украине идет уже 233-й день войны с РФ.

Подробнее о вчерашних событиях читайте в итогах за 13 октября.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материл обновляется.

14 октября

06.42 Компания SpaceX попросила минобороны США взять на себя оплату услуг спутникового интернета в Украине, который обеспечивают терминалы Starlink. Ранее компании Илон Маска передала их в помощь Украине.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на документы, попавшие в распоряжение телеканала.

Компания Маска сообщает, что речь идет о сумме более $120 миллионов до конца 2022 года и около $400 миллионов до конца 2023-го.

"Мы не в состоянии в дальнейшем дарить терминалы Украине или финансировать существующие терминалы в течение неопределенного периода времени", - говорится в письме компании SpaceX, отправленном в сентябре.

06.40 От ракетных атак 10-11 октября в Украине пострадали 38 учебных заведений. Их будут ремонтировать. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

06.37 По состоянию на сейчас воздушная тревога только в Луганской области, где она не стихает все время.

06.30 Сегодня утром по Запорожью РФ выпустила три ракеты С 300. Пострадала инфраструктура. Возникли пожары. Предварительно пострадавших нет.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Также он предупредил, что сохраняется риск повторных атак.