Бывший "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин, который после 24 февраля стал одним из главных критиков командования российской армии, с понедельника не активен в соцсетях.

В пятницу российские военкоры сообщили, что Стрелков-Гиркин отправился на фронт в один из "добровольческих батальонов", который формируется. По одним данным - начальником штаба, по другим - замкомандира батальона. Каких-либо официальных подтверждений этой информации нет. Сам Стрелков-Гиркин также на подобные планы ранее даже не намекал.

Одно из последних его сообщений в телеграм-канале было в форме вопроса к куратору ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, знает ли тот о судьбе Альбрехта фон Валленштейна - полководца Священной Римской империи времен Тридцатилетней войны, которому император поручил сформировать армию наёмников. Затем Валленштейна убили по приказу императора.

Ранее Стрелков также активно критиковал и Сергея Шойгу, и начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, и главу Чечни Рамзана Кадырова.

Недавно "Страна" приводила отзыв Стрелкова о новоназначенном командующем "спецоперацией" РФ Сергее Суровикине.

Также мы рассказывали, что Стрелков выступил против ядерного удара России по Украине.