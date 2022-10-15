Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины сотенному УПА Мирославу Симчичу.

Об этом говорится в указе президента №699/2022, опубликованном на сайте главы государства.

"За героизм, проявленный в борьбе за независимость Украины, выдающиеся личные заслуги в становлении украинской государственности, многолетнюю плодотворную общественную деятельность постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" Симичу Мирославу Васильевичу – украинскому военному и общественному деятелю, сотенному Украинской повстанческой армии, политзаключенному советских концлагерей", - сказано в указе.

Сейчас Симчичу 99 лет, он воевал в УПА с 1943 по 1948 год. При советской власти был арестован, провел в заключении в общей сложности 32 года.

Также в пятницу Зеленский присвоил звание Героя Украины:

командующему Воздушных сил ВСУ Николаю Олещуку,

полковникам Олегу Гончаруку, Евгению Курашу, Валерию Падителю и Игорю Скибюку,

подполковникам Дмитрию Завадскому, Ростиславу Козию и Сергею Побережцу,

майору Евгению Соловьеву,

мастер-сержанту Борису Харчуку,

майору НАБУ Ивану Гвоздеву (посмертно).

Летом "Страна" сообщала, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал Владимира Путина "наследником УПА".

Также мы писали, что во Львове 2022-й провозгласили годом УПА.