Западные чиновники начали тайно разрабатывать планы для предотвращения паники и хаоса в случае, если Россия все же решит применить ядерное оружие в Украине.

Как сообщает The Guardian, об этом на встрече с журналистами заявил западный чиновник на условиях анонимности.

Источник издания подчеркнул, что Запад до сих пор считает ядерный кризис "крайне маловероятным", но западные государства решили пересмотреть планы по оказанию чрезвычайной помощи и поддержке населения, которое боится ядерной эскалации.

Собеседник журналистов отказался говорить, о каких именно мерах идет речь, но упомянул, что правительства западных стран занимаются "предусмотрительным планированием на случай ряда возможных сценариев".

Он подчеркнул, что заявления президента России Владимира Путина о возможном использовании ядерного оружия являются "крайне безответственными", и его применение "нарушит табу, которое существовало с 1945 года" и "приведет к серьезным последствиям для РФ".

Ранее Владимир Зеленский в интервью ZDF заявил, что президент России Владимир Путин может применить ядерное оружие, если будет знать, что для него за это не будет никаких последствий.

"Страна" анализировала, готова ли Россия применить ядерное оружие в Украине.