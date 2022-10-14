Редактор отдела безопасности и обороны Sky News Дебора Хейнс рассказала, как пройдут ядерные учения НАТО.

Учения "Непоколебимый полдень" начнутся в понедельник, 17 октября, и, по словам Хейнс, необычно то, что НАТО решило заблаговременно сообщить о них.

"Судя по всему, это было сделано для обеспечения прозрачности и снижения риска любого недопонимания (России) в отношении совершенно секретных и очень важных учений", - написала она.

Альянс заявил, что в них примут участие военно-воздушные силы из 14 стран, при этом до 60 самолетов будут работать над северо-западной Европой.

В их число войдут истребители Бельгии и Германии, которые могут нести бомбы B61, предоставленные США, а также американские бомбардировщики B52. Бомбы использоваться не будут.

Цель состоит в том, чтобы проверить способность союзников наносить ядерные удары - основу политики сдерживания НАТО.

"Учебные полеты будут проходить над Бельгией… а также над Северным морем и Соединенным Королевством", - говорится в заявлении НАТО.

Закончатся учения 30 октября.

Напомним, ранее в США раскрыли детали ядерных учений НАТО. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби сообщил, что НАТО проведет свои стратегические ядерные учения на расстоянии 600 миль от России, но при этом не планирует задействовать реальные боеприпасы.

Также мы писали, что, по данным Reuters, НАТО готовит "физический ответ" на ядерный удар России.