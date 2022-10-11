Администрация США не ищет конфликта с Россией и не намерена отправлять войска в Украину, президент Джо Байден дал это понять предельно четко.

Об этом заявил на брифинге 11 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

"Мы не стремимся к конфликту с Россией, и президент Джо Байден обозначил это предельно четко", - сказал Кирби. При этом представитель Белого дома подтвердил, что американская администрация по-прежнему не намерена отправлять военнослужащих США в Украину.

"Наша позиция в данном вопросе не изменилась... Никто не хочет, чтобы данный конфликт перерос в ядерное измерение, и мы не видим причин для этого", - добавил представитель Белого дома.

Кирби отметил, что такое развитие событий означало бы катастрофу для всех сторон, включая саму Россию. При этом он признал: в Вашингтоне сейчас не видят признаков того, что РФ готовится применить ядерное или иное оружие массового уничтожения где бы то ни было.

Ранее Кирби анонсировал поставки в Украину ЗРК NASAMS в ближайшем будущем.

Также он заявлял, что Россия готовила массированные удары по Украине до взрыва на Крымском мосту.