Бывшая соперница Джо Байдена на президентских выборах и бывший член Палаты представителей Конгресса США Тулси Габбард заявила, что покидает Демократическую партию. Она также призвала коллег и независимых демократов последовать ее примеру.

Об этом политик заявила в своем Твиттере и видеообращении на Ютуб 11 октября.

"Я больше не могу оставаться в сегодняшней Демократической партии, которая сейчас находится под полным контролем элитарной клики поджигателей войны, движимой трусливым пробуждением, которая разделяет нас, придавая расистский характер каждому вопросу и разжигая антибелый расизм, активно работая, чтобы подорвать наши Богом данные свободы", - заявила Габбард.

Она добавила, что упомянутая ею клика защищает преступников, преследует оппонентов "и прежде всего втягивает нас в ядерную войну".

Габбард претендовала на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии на выборах 2020 года.

Ранее она заявляла, что в Украине нет демократии и все происходящее в стране - это вина президента США.

"Зеленский ведет репрессии против оппозиции, закрыл телеканал, которые его критиковал. А Байден все это поддерживает. И я думаю - а не хочет ли он повторить что-то подобное в США?" – сказала она незадолго до начала войны.

Так Габбард объяснила санкции Украины против нее и еще некоторых американских политиков.

А в 2019 году Габбард назвала Хиллари Клинтон олицетворением коррупции и разжигательницей войны.