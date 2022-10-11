Глава МИД России Сергей Лавров призвал США "не нагнетать" тему возможного ядерного удара со стороны РФ по Украине.

Об этом пишут российские СМИ.

По его словам, Москва, согласно ядерной доктрине, предусматривает исключительно "ответные меры", призванные "не допустить уничтожение России".

Напомним, в РФ определили новую "красную линию" в своих отношениях с Западом, связанную с Украиной. По словам директора второго департамента СНГ Министерства иностранных дел России Алексея Полищука, для РФ "красной линией" послужат поставки Западом Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения.

Ранее в Кремле дали понять, что ядерного удара за подрыв Крымского моста не будет.

Напомним, Зеленский призвал совершить превентивный удар по РФ в случае ядерной угрозы со стороны России, а не "ждать ядерных ударов России". Об этом он сказал во время видеоинтервью Институту Лоуи в Австралии.

В Кремле отреагировали на призыв Владимира Зеленского нанести превентивный ядерный удар по России.

Тем временем война в Украине идет уже 230-й день. "Страна" следит за главными новостями 11 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 229-го дня войны с РФ. Россияне массированно ударили ракетами по Киеву и всей Украине, повредив подстанции ТЭС и ТЭЦ. Часть страны осталась без электричества, украинцев предупредили о возможных веерных отключениях света. Лукашенко вчера заявил, что Украина якобы готовилась напасть на Беларусь и что он договорился с Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск в стране. На фронте вчера противник наступал на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, что означает самая масштабная ракетная атака России за все время войны.