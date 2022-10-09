Спикер президента России Дмитрий Песков назвал "совсем неверной постановкой вопроса" предположение журналистов, что слова Владимира Путина о "теракте" на объекте критической инфраструктуры РФ подпадают под действие ядерной доктрины России.

Об этом Песков заявил в интервью российскому агентству "РИА Новости".

"Нет. Совсем неверная постановка вопроса", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста агентства о взрыве на Крымском мосту.

Напомним, что Владимир Путин обвинил специальные службы Украины в организации взрыва на Крымском мосту, который произошёл утром 8 октября.

"В Кремле дают понять, что ядерного удара за подрыв Крымского моста не будет", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Ранее мы писали, что сотрудники ФСБ России установили подозреваемых в организации взрыва на Крымском мосту. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что Крымский мост взорвали спецслужбы Украины.

Также "Страна" сообщала, что в РФ определили новую "красную линию" в своих отношениях с Западом, связанную с Украиной.

Война в Украине идет уже 228-й день. "Страна" следит за главными новостями 9 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 227-го дня войны с РФ. Россияне восстановили автомобильное движение по сильно поврежденному взрывом Крымскому мосту, правда, пока только легковое и пассажирское и лишь в сторону РФ. Выдвинуты версии причин взрыва. Основные из них - работа украинских спецслужб и российская провокация.

На фоне новости о ЧП на мосту российские военные блогеры сообщили о назначении командующим "спецоперацией" генерала Сергея Суровикина.

Между тем на Донбассе продолжаются атаки российских сил на Бахмут, Бахмутское, Выемку и другие населенные пункты, хотя существенным продвижением войск противника они не сопровождаются.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, кто и зачем взорвал Крымский мост.