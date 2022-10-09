Грузовик, который взорвался на Крымском мосту. Фото: Mash

Количество погибших во вчерашнем подрыве на Крымском мосту увеличилось до пяти.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

В машине, которая ехала рядом со взорвавшимся грузовиком, были четыре человека: трое мужчин и женщина, сообщают российские СМИ.

Предварительно погибли:

  • Глеб О.
  • Зоя С.
  • Сергей М.
  • Эдуард Ч.

Удалось найти тела женщины и мужчины, но кого именно из троих, пока неизвестно.

Пятый погибший - это Махир Юсубов, водитель грузовика, который, предположительно и взорвался на мосту. По документам, 51-летний Юсубов перевозил пленку из Армавира в Симферополь по заказу компании "ТЭК-34". Он мог оказаться на мосту 7 октября, в день рождения Владимира Путина, но остановился поспать в нескольких километрах от него.

Источники российского издания РБК в силовых структурах утверждают, что водителя грузовика использовали вслепую. Якобы мужчина получил заказ на перевозку груза через интернет и не знал о запланированной акции.

После инцидента на Крымском мосту президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому охрана всей инфраструктуры Крымского моста возлагается на Федеральную службу безопасности России.

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