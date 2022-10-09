Российские телеграм-каналы публикуют очередь на выезд из Крыма по Крымском мосту.

Со вчерашнего дня возобновилось движение транспорта по неповрежденной автодорожной части моста в реверсном режиме.

Также со вчерашнего вечера россияне возобновили движение поездов по железнодорожному мосту. Большая часть военных грузов перебрасывается через мост по железной дороге.

По оценке американского Института изучения войны, подрыв Крымского моста не приведет к серьезному нарушению коммуникаций с Крымом.

Между тем война в Украине идет уже 228-й день. "Страна" следит за главными новостями 9 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 227-го дня войны с РФ. Россияне восстановили автомобильное движение по сильно поврежденному взрывом Крымскому мосту, правда, пока только легковое и пассажирское и лишь в сторону РФ. Выдвинуты версии причин взрыва. Основные из них - работа украинских спецслужб и российская провокация.

На фоне новости о ЧП на мосту российские военные блогеры сообщили о назначении командующим "спецоперацией" генерала Сергея Суровикина.

Между тем на Донбассе продолжаются атаки российских сил на Бахмут, Бахмутское, Выемку и другие населенные пункты, хотя существенным продвижением войск противника они не сопровождаются.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, кто и зачем взорвал Крымский мост.