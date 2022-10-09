Илон Маск снова заявил о росте вероятности ядерной войны. На сей раз - в дискуссии с известным американским космологом и специалистом по искусственному интеллекту Максом Тегмарком.

Тегмарк на своей страничке высказался в поддержку Маска, написав: "Я думаю, что теперь существует один шанс из шести неминуемой глобальной ядерной войны, и вот почему я ценю Илона Маска и других, призывающих к деэскалации, что, ИМХО, отвечает интересам национальной безопасности всех стран".

Маск в ответ на это написал: "Вероятность ядерной войны возрастает стремительно".

Ранее "Страна" рассказывала, что означает "план Илона Маска" по Украине и почему он появился.

После волны критики Маск заявил, что является фанатом Украины, но не хочет третьей мировой войны.

После этого Маск предложил сделать Тайвань специальным районом Китая, чтоб не допустить войну.

Война в Украине идет уже 228-й день. "Страна" следит за главными новостями 9 октября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 227-го дня войны с РФ. Россияне восстановили автомобильное движение по сильно поврежденному взрывом Крымскому мосту, правда, пока только легковое и пассажирское и лишь в сторону РФ. Выдвинуты версии причин взрыва. Основные из них - работа украинских спецслужб и российская провокация.

На фоне новости о ЧП на мосту российские военные блогеры сообщили о назначении командующим "спецоперацией" генерала Сергея Суровикина.

Между тем на Донбассе продолжаются атаки российских сил на Бахмут, Бахмутское, Выемку и другие населенные пункты, хотя существенным продвижением войск противника они не сопровождаются.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" разбирается, кто и зачем взорвал Крымский мост.