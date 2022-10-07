Илон Маск заявил, что является фанатом Украины, но не хочет третьей мировой войны
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что является фанатом Украины, но не хочет третьей мировой войны.
Такой комментарий он оставил в ответ на публикацию издания "Киевпост" в Twitter.
"Ситуация явно выходит из-под контроля, и, похоже, гордость и тщеславие играют чудовищную роль в его попытках изображать из себя эксперта по Украине. Просто остановись, Илон. Это нормально признать, что ты перестарался с чем-то. Просто перестань", - пишет аккаунт "Киевпост".
"Я большой фанат Украины, но не третьей мировой войны", - ответил на это Маск.
Напомним, ранее Маск выступил с "мирным предложением" по Украине. В частности, бизнесмен предложил провести в аннексированных Россией регионах выборы под наблюдением ООН, передать Крым России и обеспечить его водой, а Украине предоставить нейтральный статус.
После этого в Тwitter советник главы ОП Подоляк и Маск начали дискуссию. В ходе нее среди прочего предприниматель предложил Украине использовать опыт Косово.
Также на посты Маска ответил и президент Украины Владимир Зеленский. Он организовал в твиттере голосование - "какой вам Маск больше нравится - тот, который поддерживает Украину, или тот, который поддерживает Россию.
В сети начали обвинять Маска в пророссийской позиции. Позже он ответил на это.
А накануне Илон Маск продолжил разгонять "зраду" с аннексией Украины в Twitter.
Детальнее о предложениях Маска мы рассказывали в отдельном материале.