Американский предприниматель Илон Маск заявил, что является фанатом Украины, но не хочет третьей мировой войны.

Такой комментарий он оставил в ответ на публикацию издания "Киевпост" в Twitter.

"Ситуация явно выходит из-под контроля, и, похоже, гордость и тщеславие играют чудовищную роль в его попытках изображать из себя эксперта по Украине. Просто остановись, Илон. Это нормально признать, что ты перестарался с чем-то. Просто перестань", - пишет аккаунт "Киевпост".

"Я большой фанат Украины, но не третьей мировой войны", - ответил на это Маск.

Напомним, ранее Маск выступил с "мирным предложением" по Украине. В частности, бизнесмен предложил провести в аннексированных Россией регионах выборы под наблюдением ООН, передать Крым России и обеспечить его водой, а Украине предоставить нейтральный статус.

После этого в Тwitter советник главы ОП Подоляк и Маск начали дискуссию. В ходе нее среди прочего предприниматель предложил Украине использовать опыт Косово.

Также на посты Маска ответил и президент Украины Владимир Зеленский. Он организовал в твиттере голосование - "какой вам Маск больше нравится - тот, который поддерживает Украину, или тот, который поддерживает Россию.

В сети начали обвинять Маска в пророссийской позиции. Позже он ответил на это.

А накануне Илон Маск продолжил разгонять "зраду" с аннексией Украины в Twitter.

Детальнее о предложениях Маска мы рассказывали в отдельном материале.