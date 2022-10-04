Илон Маск предложил Twitter возобновить сделку по приобретению компании по цене в $54,2 за акцию.

Об этом сообщает Daily Star.

Тем временем акции Twitter выросли более чем на 12%.

Напомним, вчера предложение Илона Маска по поводу путей достижения мира в Украине, которые он опубликовал в своем Твиттер, вызвали значительный резонанс.

Ранее уходящий в отставку посол Мельник матом послал Маска с его предложением по миру в Украине.

В свою очередь, Арестович назвал Маска прекраснодушным аборигеном за план урегулирования по Украине.

Также мы писали, что Зеленский ответил опросом на опрос о мирных предложениях миллиардера.

После чего посол Мельник второй раз за вечер обматерил Илона Маска.

Со своей стороны бывший глава "Роскосмоса" дал своё объяснение мотивам мирных предложений Илона Маска.

Война в Украине идет уже 223-й день. "Страна" следит за главными событиями 4 октября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 222-го дня войны. Вчера продолжалось наступление ВСУ на северо-востоке страны и на юге. Украинская армия вытесняет россиян с левого берега Оскола в Харьковской области. Войска РФ пытаются выстроить новую линию обороны вдоль трассы Кременная-Сватово, и на нее уже наступают ВСУ. Кроме того, минобороны России вчера признало, что украинские войска "вклинились" в глубину обороны РФ в Херсонской области.

Бизнесмен Илон Макс неожиданно предложил свой "мирный план" по Украине, который предполагает признание Крыма российским и проведение нового референдума на захваченных Россией территориях.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.