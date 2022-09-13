Акционеры Twitter одобрили сделку по продаже компании предпринимателю Илону Маску.

Об этом сообщает Reuters.

"Сделка получила одобрение на фоне начатого судебного процесса между миллиардером и представителями социальной сети. Компания Twitter подала иск против Маска из-за желания предпринимателя отказаться от сделки. Бизнесмен же выдвинул встречные претензии, но потребовал не раскрывать подробностей иска", - пишет издание.

Слушания по делу должны начаться 17 октября и продлятся пять дней. В ходе судебных разбирательств предстоит выяснить, сможет ли Илон Маск расторгнуть соглашение о приобретении известной социальной сети.

25 апреля стало известно о том, что основатель SpaceX купит компанию Твиттер примерно за 44 миллиарда долларов. Однако вскоре после подписания соглашения Маск обвинил социальную сеть в нарушении соглашения о слиянии за отсутствие информации о спаме и ботах.

В начале июля Маск официально заявил, что готов расторгнуть сделку и отказывается от покупки компании. Он сослался на то, что в социальной сети слишком много фейковых аккаунтов, а не настоящих пользователей.

После этого соцсеть подала в суд на Маска, чтобы добиться соблюдения сделки, и заявила, что глава Tesla "отказывается выполнять свои обязательства перед Twitter и ее акционерами". В ответ Маск подал в суд на Твиттер.

Напомним, на днях мы рассказывали, что Илон Маск отказался от покупки социальной сети Twitter из-за предстоящей речи Владимира Путина по случаю Дня победы 9 мая, чтобы убедиться, "не движемся ли мы к Третьей мировой войне".