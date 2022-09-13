Акционеры Twitter одобрили продажу компании Илону Маску
Акционеры Twitter одобрили сделку по продаже компании предпринимателю Илону Маску.
Об этом сообщает Reuters.
"Сделка получила одобрение на фоне начатого судебного процесса между миллиардером и представителями социальной сети. Компания Twitter подала иск против Маска из-за желания предпринимателя отказаться от сделки. Бизнесмен же выдвинул встречные претензии, но потребовал не раскрывать подробностей иска", - пишет издание.
Слушания по делу должны начаться 17 октября и продлятся пять дней. В ходе судебных разбирательств предстоит выяснить, сможет ли Илон Маск расторгнуть соглашение о приобретении известной социальной сети.
25 апреля стало известно о том, что основатель SpaceX купит компанию Твиттер примерно за 44 миллиарда долларов. Однако вскоре после подписания соглашения Маск обвинил социальную сеть в нарушении соглашения о слиянии за отсутствие информации о спаме и ботах.
В начале июля Маск официально заявил, что готов расторгнуть сделку и отказывается от покупки компании. Он сослался на то, что в социальной сети слишком много фейковых аккаунтов, а не настоящих пользователей.
После этого соцсеть подала в суд на Маска, чтобы добиться соблюдения сделки, и заявила, что глава Tesla "отказывается выполнять свои обязательства перед Twitter и ее акционерами". В ответ Маск подал в суд на Твиттер.
Напомним, на днях мы рассказывали, что Илон Маск отказался от покупки социальной сети Twitter из-за предстоящей речи Владимира Путина по случаю Дня победы 9 мая, чтобы убедиться, "не движемся ли мы к Третьей мировой войне".