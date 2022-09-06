Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что писатель Джон Толкин "переворачивается в гробу" из-за нового сериала, снятого по книге "Властелин Колец".

Свое мнение бизнесмен выразил в Twitter.

"Толкин переворачивается в гробу. Почти каждый мужской персонаж — трус, придурок или и то, и другое. Только Галадриэль смелая, умная и милая", - написал он.

Новый сериал по "Властелину Колец" вызвал бурю негодования в сети.

В основном, критикуют многочисленные расхождения сериала с книгами Толкина, скучные истории персонажей и плохое качество диалогов.

Зрители сериала обрушили рейтинги первых двух серий.

На Metacritic рейтинг сериала опустился до 2,7 балла, зрительская оценка на Rotten Tomatoes – 38%, на IMDb оценка шоу – 6,6 балла на основе более чем 8 тысяч отзывов.

Ранее появился трейлер сериала "Властелин колец" с темнокожими хоббитами, который станет самым дорогим в истории.

Как писала "Страна", премьеру сериала "Властелин колец: Кольца власти" за первые сутки посмотрели рекордные 25 миллионов.

Также "Страна" писала, что орки из "Властелина колец" попросили не называть россиян орками.

"От имени мировой диаспоры орков я хочу обратиться с важной просьбой. Пожалуйста, не называйте россиян орками. Нас это обижает! Много столетий подряд мы не прибегаем к варварским методам борьбы. Орки не будут убивать женщин и детей, красть стиральные машинки и гадить на ковры. Мы воины, а не какой-то сброд", - говорит существо в видеоролике.

"Я слышал, что россияне стреляют по зоопарках и убивают беззащитных животных. Не понимаю, что такого они им сделали? Пожалуйста, не называйте россиян орками. Мне стыдно перед моими детьми", - добавил другой орк.