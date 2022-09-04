Сериал "Властелин колец: Кольца власти" за первые сутки посмотрели 25 млн зрителей. Это стало рекордом стримингового сервиса Prime Video, который принадлежит компании Amazon.

Об этом говорится в сообщении платформы в Twitter.

"25 млн зрителей по всему миру за первые 24 часа. Спасибо за то, что сделали "Кольца власти" самой просматриваемой премьерой сериала на Prime Video", - пишет пресс-служба сервиса.

Премьера сериала состоялась 2 сентября. Серии будут выходить каждую неделю с субтитрами на различных языках. Первый сезон включает в себя восемь эпизодов.

Еще в середине июня мы публиковали кадры из американского сериала "Властелин колец: Кольца власти", где были запечатлены орки (один из народов в сериале), что вызвало понятные ассоциации в украинском сегменте сети ("орками" многие называют российских военных).

Также "Страна" писала, что за две недели до премьеры сериала орки из "Властелина колец" попросили не называть россиян "орками". "Нас это обижает! Много столетий подряд мы не прибегаем к варварским методам борьбы. Орки не будут убивать женщин и детей, красть стиральные машинки и гадить на ковры. Мы воины, а не какой-то сброд", - говорилось в записанном видеообращении.