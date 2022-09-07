Американский бизнесмен Илон Маск отказался от покупки социальной сети Twitter из-за предстоящей речи Владимира Путина по случаю Дня победы 9 мая, чтобы убедиться, "не движемся ли мы к Третьей мировой войне".

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на документы суда.

В той речи Путин говорил о вторжении РФ в Украину, но намеков на возможное начало прямого конфликта с Западом и начало третьей мировой войны не сделал.

Однако накануне выступления Маск хотел "притормозить" свое приобретение Twitter за 44 миллиарда долларов, заявив в частных беседах, что покупать Twitter не имеет смысла, "если мы движемся к Третьей мировой войне".

"Давайте притормозим всего на несколько дней. Завтрашняя речь Путина действительно важна. Нет смысла покупать Twitter, если мы движемся к Третьей мировой войне", - зачитал адвокат Twitter сообщение Маска, отправленные 8 мая банкиру Morgan Stanley.

Также он процитировал несколько заявлений Путина о том, что решение России вторгнуться в Украину в феврале было "единственно правильным решением" и что Запад "готовится к вторжению в Россию".

По итогам судебного заседания, наполненного полемикой с адвокатами Маска, судья Делавэра удовлетворил просьбу основателя Tesla о внесении поправок в его встречный иск против Twitter, однако отвергла попытки Маска отсрочить судебный процесс, заявив, что Twitter уже начал замечать негативные последствия этого дела.

Ранее Маск намекнул на запуск собственной социальной платформы Х.com.