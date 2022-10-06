Миллиардер Илон Маск продолжает разгонять "зраду" по Украине. На этот раз он вступил в спор с сенатором Линдси Грэмом.

"Предлагать положить конец российскому вторжению, просто отдав России части Украины после всех страданий, глупо", - написал Грэм.

В ответ Маск опубликовал карту парламентских выборов в Украине 2012 года, где юго-восточная Украина голосовала за Партию Регионов.

"Очевидно, что не все, кто голосовал за пророссийскую партию, хотели присоединиться к России, но и сказать, что никто этого не хотел, тоже неверно", - написал Маск.

На это ему показали другую карту - парламентских выборов 2019 года, где практически вся Украина голосовала преимущественно за "Слугу народа".

"Обратите внимание, как Херсон и Запорожье проголосовали за партию Зеленского", - написали Маску.

"Херсон и Запорожье почти наверняка не хотят присоединяться к России - аннексия этих областей была сделана для обеспечения сухопутного моста и водоснабжения Крыма", - заявил на это Маск.

Детальнее о предложениях "мирного плана" Маска по Украине, который вызвал скандал, "Страна" рассказывала ранее.

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