Американский предприниматель Илон Маск продолжает в Твиттере дискуссию с советником главы Офиса президента Михаилом Пололяком о "референдумах" для определения будущего украинских территорий, захваченных и аннексированных РФ.

"Может, аналогичный подход, как к Косово?" - написал Илон Маск.

Правда, что он имел в виду, непонятно.

Косово – населенная преимущественно албанцами часть территории Сербии, которая де-факто была отделена от неё после бомбежек Югославии войсками НАТО. Затем, при активном содействии США, Косово провозгласило независимость в 2008 году. Часть государств ее признает, часть (в том числе и Украина) - нет.

"Косовский прецедент" активно использовался российской властью для оправдания аннексии украинских территорий начиная с Крыма.

Ранее "Страна" писала о начале дискуссии Подоляка и Маска в соцсети.

Мы также рассказывали о мирных предложениях Маска по урегулированию конфликта в Украине и о шумихе, которую они вызвали. Предложения Маска прокомментировали многие представители власти в Украине и России.